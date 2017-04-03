Александр Пашков: Не понимаю, почему не разменивают лидеров «Магнитки»

Чемпион мира и Олимпийских игр Александр Пашков – о тактике в финальной серии

- Кто победит в противостоянии лидеров – троек Мозякина и Шипачева? Силы примерно равны. Мне больше нравится лучшее звено «Магнитки». Считаю, что против лидеров должны играть персонально, а не давать им вольницу, как Казань. Стоят три тренеры во главе с Билялетдиновым смотрят, как Мозякин с Зариповым издеваются над их командой.

Тройка Шипачева тоже заслуживает повышенного внимания. Особенно такой искусный снайпер, как Гусев.

В мое время Анатолий Тарасов никогда не оставлял лидеров соперника без опеки. Были специалисты-персональщики. Такие как Моисеев, закрывавший спартаковца Старшинова.

Если тренеры СКА поведут себя, как штаб «Ак Барса», ничего хорошего их команду не ждет. «Магнитка» же действует в более закрытой манере, атакует осторожно, с оглядкой на тылы. Так что в любом случае Шипачеву, Дадонову и Гусеву свободы не даст.