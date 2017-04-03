Смоленск и Саратов рвутся в лидеры
С 4 по 6 апреля в Саратове пройдет одиннадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ. В рамках соревнования встретятся команды Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Кавказского федерального университета, Смоленской государственной академии физической культуры и спорта, Кубанского государственного университета.
Футболисты СГАФКСТ и СГУ имеют возможность выйти в лидеры, двукратный чемпион лиги КубГУ – включиться в гонку за медалями, а СКФУ постарается укрепить свои позиции в борьбе за выживание.
Расписание матчей
4 апреля
11:30
КубГУ (Краснодар)
- СГАФКСТ (Смоленск)
13:30 СГУ (Саратов) – СКФУ (Ставрополь)
5 апреля
11:30
СКФУ – КубГУ
13:30 СГУ - СГАФКСТ
6 апреля
8:00
СГАФКСТ – СКФУ
14:00 КубГУ – СГУ
Следующий турнир Премьер-группы пройдет с 12 по 14 апреля в Москве. В нем встретятся сборные РЭУ (Москва), СПбГУПТД (Санкт-Петербург), ЧГУ (Грозный) и УрФУ (Екатеринбург).