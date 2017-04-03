Смоленск и Саратов рвутся в лидеры

С 4 по 6 апреля в Саратове пройдет одиннадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ. В рамках соревнования встретятся команды Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Кавказского федерального университета, Смоленской государственной академии физической культуры и спорта, Кубанского государственного университета.

Футболисты СГАФКСТ и СГУ имеют возможность выйти в лидеры, двукратный чемпион лиги КубГУ – включиться в гонку за медалями, а СКФУ постарается укрепить свои позиции в борьбе за выживание.

Расписание матчей

4 апреля

11:30 КубГУ (Краснодар) - СГАФКСТ (Смоленск)

13:30 СГУ (Саратов) – СКФУ (Ставрополь)

5 апреля

11:30 СКФУ – КубГУ

13:30 СГУ - СГАФКСТ

6 апреля

8:00 СГАФКСТ – СКФУ

14:00 КубГУ – СГУ

Следующий турнир Премьер-группы пройдет с 12 по 14 апреля в Москве. В нем встретятся сборные РЭУ (Москва), СПбГУПТД (Санкт-Петербург), ЧГУ (Грозный) и УрФУ (Екатеринбург).



