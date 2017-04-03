Никита Зайцев: Был удивлен отставке Квартального, потому что он сделал очень многое для команды

Защитник «Торонто» Никита Зайцев поделился мнением об увольнении главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартального.

- Если честно, был удивлен, потому что человек сделал очень многое для этой команды. Весь тренерский штаб проделал огромнейшую работу - они (тренеры) пришли и многое перевернули с ног на голову. С ними команда выигрывала «регулярку», они считаются одними из сильнейших в России, поэтому для всех это было шоком.

Я общался с ребятами из ЦСКА. Выиграли опять «регулярку», в плей-офф немножко не получилось. Я уверен, что там была проделана огромная работа и, думаю, ребята там могут посмотреть спокойно друг другу в глаза после этого сезона, - приводит слова Зайцева ТАСС.

Напомним, что Зайцев выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 год, дважды выиграв с командой регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (2015, 2016), а также чемпионат России (2015).

Добавим, что 25-летний игрок обороны проводит свой первый сезон в НХЛ. Также в команде играют защитник Алексей Марченко и форвард Никита Сошников, а за фарм-клуб «листьев» выступают защитник Ринат Валиев и форвард Сергей Калинин. В 77 матчах регулярного чемпионата Зайцев набрал 35 (4+31) очков при показателе полезности «–21» и 34 минутах штрафа.