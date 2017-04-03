Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 3Вашингтон
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Хоккей  Тампа-Бэй6 : 3Даллас
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Зайцев: Был удивлен отставке Квартального, потому что он сделал очень многое для команды

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Торонто» Никита Зайцев поделился мнением об увольнении главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартального.

- Если честно, был удивлен, потому что человек сделал очень многое для этой команды. Весь тренерский штаб проделал огромнейшую работу - они (тренеры) пришли и многое перевернули с ног на голову. С ними команда выигрывала «регулярку», они считаются одними из сильнейших в России, поэтому для всех это было шоком.

Я общался с ребятами из ЦСКА. Выиграли опять «регулярку», в плей-офф немножко не получилось. Я уверен, что там была проделана огромная работа и, думаю, ребята там могут посмотреть спокойно друг другу в глаза после этого сезона, - приводит слова Зайцева ТАСС.

Напомним, что Зайцев выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 год, дважды выиграв с командой регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (2015, 2016), а также чемпионат России (2015).

Добавим, что 25-летний игрок обороны проводит свой первый сезон в НХЛ. Также в команде играют защитник Алексей Марченко и форвард Никита Сошников, а за фарм-клуб «листьев» выступают защитник Ринат Валиев и форвард Сергей Калинин. В 77 матчах регулярного чемпионата Зайцев набрал 35 (4+31) очков при показателе полезности «–21» и 34 минутах штрафа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Дацюк пропустит первые четыре матча финала Кубка Гагарина из-за травмыКапитан петербургского СКА Павел Дацюк внесен в список травмированных до 14 апреля. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.Юрис Савицкис: Вопрос о смене главного тренера рижского «Динамо» не поднималсяПредседатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал возможность отставки главного тренера команды Нормундса Сейеса.Александр Пашков: В обороне СКА есть дырыЧемпион мира и Олимпийских игр Александр Пашков сравнивает оборону финалистов плей-оффАлександр Пашков: Не понимаю, почему не разменивают лидеров «Магнитки»Чемпион мира и Олимпийских игр Александр Пашков – о тактике в финальной серииТы не пройдешь! Рейтинг самых надежных защитников перед финалом Кубка ГагаринаТы не пройдешь! Рейтинг самых надежных защитников перед финалом Кубка ГагаринаНакануне главной битвы за звание чемпиона КХЛ «Советский спорт» оценивает лучших игроков обороны в составе обоих финалистов.Александр Пашков: Все четыре вратаря сильны, но ставку сделают на опытЧемпион мира и Олимпийских игр Александр сравнивает вратарские бригады финалистов плей-оффИгорь Кравчук войдет в тренерский штаб клуба «Куньлунь Ред Стар»Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар».Александр Пашков: В финале победит тот, кто сохранит силыОлимпийский и мировой чемпион Александр Пашков оценивает шансы в финале плей-оффПочему КХЛ начинает «протухать»? Полемические заметки Алексея АндроноваПочему КХЛ начинает «протухать»? Полемические заметки Алексея АндроноваОбозреватель Алексей Андронов известен своими жесткими и порой обидными комментариями.Воробьев может уехать в «Филадельфию»Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев может продолжить карьеру в «Филадельфии», сообщает «БИЗНЕС Online».Андрей Перегудов: Хоккейный ЦСКА проявляет интерес к выступлению на «ВТБ Арена Парк»Руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов рассказал о том, какие команды будут выступать на стадионе.Никита Зайцев: В «Торонто» нет русской группировки – здесь все общаются одинаковоЗащитник «Торонто» Никита Зайцев рассказал об общении с российскими партнерами по команде.Кто круче Мозякина? Рейтинг лучших бомбардиров полуфиналов Кубка ГагаринаКто круче Мозякина? Рейтинг лучших бомбардиров полуфиналов Кубка ГагаринаОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко анализирует мощь форвардов СКА и «Магнитки» перед началом финала.Анатолий Голышев: Гимаев хорошо обо мне отзывался и давал ценные советыФорвард «Автомобилиста» и сборной России Анатолий Голышев сказал, что его шокировала смерть хоккейного эксперта Сергея Гимаева.Кровавый лед: 6 самых страшных травм Кубка Гагарина (видео)Кровавый лед: 6 самых страшных травм Кубка Гагарина (видео)Видеоподборка шокирующих эпизодов текущего розыгрыша Кубка Гагарина.Генменеджер «Салавата Юлаева» Вайсфельд продлил контракт с клубомГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил, что подписал новый контракт с клубом.Кошечкин подпишет новый контракт с «Магниткой»34-летний голкипер Василий Кошечкин договорился об условиях продления контракта с магнитогорским «Металлургом».Борис Майоров: «Магнитка» разыгрывает большинство особым способом, остальные команды КХЛ действуют по-другомуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о феномене сверхрезультативного большинства у магнитогорского «Металлурга».Что круче «17 мгновений весны» и жарче РФПЛ. Главное для Петербурга за неделюЧто круче «17 мгновений весны» и жарче РФПЛ. Главное для Петербурга за неделюКлючевые петербургские события не на поверхности: важны не сами новости и результаты, а их детали и последствия.Борис Майоров: Билялетдинов устал от «Ак Барса». Пора что-то менятьБорис Майоров: Билялетдинов устал от «Ак Барса». Пора что-то менятьДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров - о судьбе главных тренеров «Локомотива» и «Ак Барса», вылетевших из плей-офф в полуфинале.
Футбол
«Спартак» отсудил у «Атлетико Минейро» 1 млн евро за Кариоку
Футбол
РФС ждет отчета об устранении замечаний на стадионе на Крестовском острове
Футбол
Португальский футболист коленом сломал нос судье (видео)
Футбол
Виталий Мутко: Матчи РФПЛ должны проходить в субботу и воскресенье
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальноввсе новости
Никита Зайцев
Никита Зайцеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости