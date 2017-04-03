Александр Пашков: В обороне СКА есть дыры

Чемпион мира и Олимпийских игр Александр Пашков сравнивает оборону финалистов плей-офф

- На мой взгляд, оборона «Магнитки» сильнее питерской. Опытнее. В СКА отсутствуют ведущие защитники Войнов и Чудинов. Они вместе с Беловым составляют костяк защиты армейцев. На лед тренерам СКА приходится выпускать тех, кто еще не дорос до уровня финала. В силу возраста и накопленного опыта. Что может привести к ошибкам и поражению.

У «Магнитки» тоже есть потеря – молодой Береглазов, забивавший год назад в финале ЦСКА. Но если его доктора поставят в строй, то линия обороны «Металлурга» станет еще сильнее.

Есть еще один момент: нападающие СКА хуже помогают защитникам, чем форварды «Магнитки». Хотя в меньшинстве армейцы превзошли самих себя. Почти не пропускают.