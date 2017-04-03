Майрбек Хасиев: С иностранными бойцами все решается легко. Все упирается в «копейку»

Глава лиги ACB Майрбек Хасиев рассказал о подписании контрактов с Буббой Дженкинсом и Альбертом Туменовым.

- Как удалось подписать контракты с такими известными бойцами, как Бубба Дженкинс и Альберт Туменов?

- С иностранными бойцами все решается легко. Все упирается в «копейку». То есть, плати и все. Если нас устраивает цена, мы соглашаемся. С Альбертом другая ситуация. Его интересует именно то, что здесь хорошо дерутся. Остальное его не интересует. Это мне понравилось в Туменове. Деньги в этом случае ничего не решают. Туменов выбрал наш промоушен, и мне очень приятно.

- Недавно Fight Nights подписал контракты с Никитой Крыловым и Антонио Силвой. Вели ли вы переговоры с этими бойцами?

- Крылов сказал, что его интересует выход на «Матч ТВ, как окно в остальной мир. Как лига, его интересует ACB. Но он сделал выбор в пользу «Матча». Силву мы даже не рассматривали. Даже когда он выигрывал у Федора, я не считал его топовым бойцом. Тогда Емельяненко попался и проиграл.