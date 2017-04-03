Майрбек Хасиев: С иностранными бойцами все решается легко. Все упирается в «копейку»
Глава лиги ACB Майрбек Хасиев рассказал о подписании контрактов с Буббой Дженкинсом и Альбертом Туменовым.
- Как удалось
подписать контракты с такими известными
бойцами, как Бубба Дженкинс и Альберт
Туменов?
- С иностранными бойцами все решается легко. Все упирается в «копейку». То есть, плати и все. Если нас устраивает цена, мы соглашаемся. С Альбертом другая ситуация. Его интересует именно то, что здесь хорошо дерутся. Остальное его не интересует. Это мне понравилось в Туменове. Деньги в этом случае ничего не решают. Туменов выбрал наш промоушен, и мне очень приятно.
- Недавно Fight
Nights подписал контракты с Никитой
Крыловым и Антонио Силвой. Вели ли вы
переговоры с этими бойцами?
- Крылов сказал, что его интересует выход на «Матч ТВ, как окно в остальной мир. Как лига, его интересует ACB. Но он сделал выбор в пользу «Матча». Силву мы даже не рассматривали. Даже когда он выигрывал у Федора, я не считал его топовым бойцом. Тогда Емельяненко попался и проиграл.