Юрис Савицкис: Вопрос о смене главного тренера рижского «Динамо» не поднимался

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал возможность отставки главного тренера команды Нормундса Сейеса.

- Сезон КХЛ еще не закончился, мы следим за играми плей- офф. Когда закончится плей-офф КХЛ, мы уже будем думать о дальнейшем будущем тренеров и игроков. Пока на совете директоров рижского «Динамо» вопрос о смене главного тренера команды не поднимался, - передает слова Савицкиса ТАСС.

Напомним, что Сейес возглавляет рижское «Динамо» с 2015 года. В сезоне-2016/17 рижская команда под руководством 49-летнего специалоиста не смогла пробиться в плей-офф КХЛ, заняв последнее место в Западной конференции.