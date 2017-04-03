Фабио Капелло: «Наполи» не использовал свой шанс в матче с «Ювентусом»
Бывший главный тренер
сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от матча 30-го тура серии A «Наполи» – «Ювентус» (1:1) на стадионе «Сан-Паоло».
«Серия A постепенно приходит в себя, – приводит Football Italia слова Капелло. – Я поздравляю арбитра Даниэле Орсато за работу на матче.
Когда я говорил о конкуренции, я имел в виду дух соперничества и физическую силу, а не поощрение тех, кто падает на поле. Такое судейство, как накануне, помогает лиге.
«Наполи» потратил много энергии и в Кубке Италии может столкнуться с усталостью. И несмотря ни на что, в среду нас ждет красивая игра.
У «Наполи» был отличный шанс, но команда не использовала его. Мне не понравился «Ювентус». Они были слишком мягкими и испытывали трудности во владении мячом. «Наполи» здорово прессинговал соперника».
Напомним, на седьмой минуте полузащитник Сами Хедира вывел «Ювентус» вперед, а хозяева отыгрались после точного удара полузащитника Марека Гамшика.
Добавим, что в среду «Наполи» и «Ювентус» сыграют на «Сан-Паоло» в ½ финала Кубка Италии.
Матч
Голы
Хедира 7 (0:1). Гамшик 60 (1:1).
Состав
Наполи: Кабрал, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Стринич (Гулам, 79), Аллан (Зелински, 68), Гамшик (Рог, 76), Жоржиньо, Инсинье, Кальехон, Мертенс
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бонуччи, Асамоа, Хедира, Лемина (Куадрадо, 62), Пьянич (Ринкон, 87), Маркизио (Дибала, 80), Игуаин, Манджукич
Предупреждения:
Инсинье, 37 - нет
Место и дата
02 апреля 21:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция