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Фабио Капелло: «Наполи» не использовал свой шанс в матче с «Ювентусом»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от матча 30-го тура серии A «Наполи» – «Ювентус» (1:1) на стадионе «Сан-Паоло».

«Серия A постепенно приходит в себя, – приводит Football Italia слова Капелло. – Я поздравляю арбитра Даниэле Орсато за работу на матче.

Когда я говорил о конкуренции, я имел в виду дух соперничества и физическую силу, а не поощрение тех, кто падает на поле. Такое судейство, как накануне, помогает лиге.

«Наполи» потратил много энергии и в Кубке Италии может столкнуться с усталостью. И несмотря ни на что, в среду нас ждет красивая игра.

У «Наполи» был отличный шанс, но команда не использовала его. Мне не понравился «Ювентус». Они были слишком мягкими и испытывали трудности во владении мячом. «Наполи» здорово прессинговал соперника».

Напомним, на седьмой минуте полузащитник Сами Хедира вывел «Ювентус» вперед, а хозяева отыгрались после точного удара полузащитника Марека Гамшика.

Добавим, что в среду «Наполи» и «Ювентус» сыграют на «Сан-Паоло» в ½ финала Кубка Италии.

Матч

Наполи - Ювентус - 1:1 (0:1)

Голы

Хедира 7 (0:1). Гамшик 60 (1:1).

Состав

Наполи: Кабрал, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Стринич (Гулам, 79), Аллан (Зелински, 68), Гамшик (Рог, 76), Жоржиньо, Инсинье, Кальехон, Мертенс

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бонуччи, Асамоа, Хедира, Лемина (Куадрадо, 62), Пьянич (Ринкон, 87), Маркизио (Дибала, 80), Игуаин, Манджукич

Предупреждения:

Инсинье, 37 - нет

Место и дата

02 апреля 21:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

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