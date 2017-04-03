«Зенит» и СКА выразили соболезнования родным и близким жертв взрыва в метро
3 апреля в петербургском метро произошел взрыв.
ХК СКА и ФК «Зенит» выразили соболезнования погибшим.
В петербургском метро произошли взрывы на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь», есть погибшие.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 3 апреля 2017 г.
Петербург, мы с тобой. pic.twitter.com/hi5MIWbcKQ
«Зенит» выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 3 апреля 2017 г.
По сообщениям СМИ, жертвами взрыва стали около 10 человек.
Напомним, взрыв произошел на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.
«Петербург, мы с тобой». Поддержка из мира спорта после взрыва в метро
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