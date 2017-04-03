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«Зенит» и СКА выразили соболезнования родным и близким жертв взрыва в метро

Источник:  Twitter.comКомментарии

3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. 

ХК СКА и ФК «Зенит» выразили соболезнования погибшим.

По сообщениям СМИ, жертвами взрыва стали около 10 человек.  

Напомним, взрыв произошел на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.

«Петербург, мы с тобой». Поддержка из мира спорта после взрыва в метро

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