Майрбек Хасиев: «Матч» сказал, что покажут ACB, а вместо этого показали Fight Nights. Мы же не дураки...

Глава лиги ACB Майрбек Хасиев рассказал, как у промоушена складываются отношения с телеканалом «Матч».

- Есть ли продвижение в переговорах с «Матч ТВ»?

- «Матч ТВ» и «Матч! Боец» выкинули нас из вещательной сетки. Но мы ищем альтернативные варианты и у нас кое-что получается. Думаю, в конце года мы вас удивим в плане продвижения на ТВ нашего продукта. Был момент, когда «Матч» сказал, что нас покажут, а вместо этого показали турнир Fight Nights. Этот телеканал сейчас меня не интересует. Мы не дураки. У нас есть мозги. Может быть, не так много, как у «Матч ТВ». Нас явно игнорируют. Вначале нам это не нравилось, теперь нам это в кайф. Если есть игнор, значит есть какая-то заинтересованность в этом у кого-то. Видимо, нас немножко побаиваются, значит нас боятся. Разве это плохо? Это очень хорошо. Мы готовы сотрудничать с кем угодно. Но кланяться и ходить на чашку чая мы не собираемся. Ребята, мы россияне, мы продвигаем российскую лигу. И то, что это не понимают… Бог с ними. Время покажет.