Матчи «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Оренбург» начнутся с минуты молчания
3 апреля в петербургском метро произошел взрыв.
По сообщениям СМИ, жертвами взрыва стали около 10 человек.
РФПЛ выразила соболезнования родным и близким погибших. Матчи «Ростов» - «Краснодар» и «Спартак» - «Оренбург» начнутся с минуты молчания.
Напомним, взрыв произошел на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.
«Петербург, мы с тобой». Поддержка из мира спорта после взрыва в метро
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