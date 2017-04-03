Матчи «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Оренбург» начнутся с минуты молчания

Константин Генич: Дзюба, пиво я не пью! Да и не спотыкаюсь, когда встаю с дивана! Ты чего?

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич ответил нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе, который ранее остался недоволен критикой со стороны экспертов.