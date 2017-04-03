Владимир Стогниенко: Гол Дзюбы? Артем хорошо в борьбе продавил
Российский комментатор Владимир Стогниенко оценил гол форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 21-го тура РФПЛ против «Рубина».
Напомним, вчера питерский клуб одержал гостевую победу над казанским клубом со счетом 2:0.
«А ничего так Дзюба, в борьбе хорошо продавил», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.
А ничего так Дзюба, в борьбе хорошо продавил.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 2 апреля 2017 г.
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Матч
Голы
Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)
Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба
Предупреждения:
Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90
Удаления:
нет - Юсупов, 84
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция