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Владимир Стогниенко: Гол Дзюбы? Артем хорошо в борьбе продавил

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стогниенко оценил гол форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 21-го тура РФПЛ против «Рубина».

Напомним, вчера питерский клуб одержал гостевую победу над казанским клубом со счетом 2:0. 

«А ничего так Дзюба, в борьбе хорошо продавил», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Константин Генич: Стоит признать, что в матче с «Рубином» команда Луческу неплохо выглядела

Матч

Рубин - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)

Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба

Предупреждения:

Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90

Удаления:

нет - Юсупов, 84

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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