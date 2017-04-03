Кандрева отказался от перехода в английский клуб

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева отклонил в январе предложение о переходе в клуб премьер-лиги, сообщил агент 30-летнего итальянца Федерико Пасторелло.

«В конце января он получил серьезное предложение из Англии. Думаю, «Интер» будет держаться за него, и Антонио очень рад быть частью команды, которая станет анти-»Ювентусом».

«Нерадзурри» – один из самых интересных клубов с точки зрения перспектив. Только «Интер», к примеру, может позволить себе потратить 100 миллионов евро на Килиана Мбаппе», – приводит Football Italia слова Пасторелло.

Сообщается, что в зимнее трансферное окно на Кандреву претендовал «Челси», тренер которого Антонио Конте высоко оценивает игру полузащитника.