Василий Уткин: Какая же помойка Отаменди, ему место в чемпионшипе

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре защитника «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Николаса Отаменди.

«Какая же помойка Отаменди. Если он бессилен в борьбе головой... Ему место в чемпионшипе», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Какое же помойка Отаменди. Если он бессилен в борьбе головой... Больше он ничего гарантированно, доказанно не умеет. Ему место в чемпеншипе. — Василий Уткин (@radioutkin) 2 апреля 2017 г.

Напомним, 29-летний Отаменди, которым по сообщениям СМИ интересуется «Реал», перебрался в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Валенсии» за 44 млн евро.

В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 35 матчей и отдал 3 голевые передачи.