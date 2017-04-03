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Василий Уткин: Какая же помойка Отаменди, ему место в чемпионшипе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре защитника «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Николаса Отаменди.

«Какая же помойка Отаменди. Если он бессилен в борьбе головой... Ему место в чемпионшипе», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Напомним, 29-летний Отаменди, которым по сообщениям СМИ интересуется «Реал», перебрался в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Валенсии» за 44 млн евро.

В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 35 матчей и отдал 3 голевые передачи.

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