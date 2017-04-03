«Барселона» отказалась приехать на матч-открытие стадиона «Динамо»

«Барселона» отклонила предложение принять участие в первом после реконструкции матче на стадионе «Динамо», сообщил пресс-секретарь проекта «ВТБ Арена Парк» Михаил Смирнов.

«Мы разговаривали с «Барселоной» по поводу торжественного матча-открытия уже после чемпионата мира и до начала чемпионата России. Однако их эти сроки не устроили, даже если бы игра прошла не с основным составом.

Были контакты с «Арсеналом», и сейчас они продолжаются. Это был бы красивый возврат в историю, если помните турне «Динамо» по Великобритании в 1945 году», – приводит «Р-Спорт» слова Смирнова.

Напомним, в тестовом режиме стадион «Динамо» планируют открыть 22 октября 2017 года, когда на арене пройдет матч в честь легендарного вратаря Льва Яшина.

Проект «ВТБ Арена Парк» объединит Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальную арену, досугово-развлекательный центр и музей общества «Динамо». Ожидается, что полностью комплекс будет готов весной 2018 года.