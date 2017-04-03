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Константин Генич: Дзюба, пиво я не пью! Да и не спотыкаюсь, когда встаю с дивана! Ты чего?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич ответил нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе, который ранее остался недоволен критикой со стороны экспертов.

«Тёма, я пиво не пью! Да и не спотыкаюсь, когда с дивана встаю! Ты чего?», – написал Генич на своей странице в Twitter.

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