Третьяк призвал юниорскую сборную России соблюдать тренерскую установку на ЧМ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обратился с напутствием к игрокам юниорской сборной России (игроки до 18 лет), которые 5 апреля отправятся в Словакию на юниорский чемпионат мира 2017.

«В своей речи президент ФХР и легендарный вратарь отметил важность дисциплины и точного следования тренерской установке, необходимость ответственного отношения к подготовке и уважения к себе и соперникам. В заключение Третьяк пожелал российским юниорам удачи в предстоящих играх турнира», - говорится в сообщении ФХР.

Напомним, что юниорский чемпионат мира пройдет с 13 по 23 апреля. 7 и 9 апреля юниоры сыграют в Братиславе выставочные матчи со сверстниками из Латвии и Канады. 13 апреля команда стартует на чемпионате мира матчем со сборной Швеции.