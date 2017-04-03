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«Ростов» отменил развлекательную программу перед игрой с «Краснодаром»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Из-за взрывов в Санкт-Петербурге «Ростов» отменил практически все мероприятия, связанные с матчем 21-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

Перед выходом команд на поле должно было состояться масштабное открытие матча, но было принято отменить мероприятия и масштабный перфоманс на одной из трибун.

Напомним, что матч «Ростов» – «Краснодар» начнется в 19:30.

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Матч

Ростов - Краснодар

Место и дата

03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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