«Ростов» отменил развлекательную программу перед игрой с «Краснодаром»

Резиуан Мирзов: Давило то, что до игры с «Амкаром» в нынешнем году мы еще не забивали

Полузащитник «Терека» Резиуан Мирзов, вышедший на замену в матче с «Амкаром» (1:1), поделился впечатлениями от игры.