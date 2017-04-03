«Ростов» отменил развлекательную программу перед игрой с «Краснодаром»
Из-за взрывов в Санкт-Петербурге «Ростов» отменил практически все мероприятия, связанные с матчем 21-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
Перед выходом команд на поле должно было состояться масштабное открытие матча, но было принято отменить мероприятия и масштабный перфоманс на одной из трибун.
Напомним, что матч «Ростов» – «Краснодар» начнется в 19:30.
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Матч
Место и дата
03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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