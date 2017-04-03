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Жозе Моуринью: Шоу сидит на скамейке запасных, потому что уступает другим защитникам «Юнайтед»

Источник:  ESPN FCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Иоуринью объяснил, почему защитник «красных дьяволов» Люк Шоу перестал появляться на поле.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний футболист сборной Англии провел на клубном уровне 15 матчей и отдал одну голевую передачу.

«Шоу трудно пережить тот факт, что он не является игроком основы. Почему? Потому что Янг, Дармиан и Блинд лучше тренируются, чем он. Они более мотивированы, чем Шоу. Не могу сравнивать его с этими игроками, он во многом им уступает» – приводит слова португальского специалиста ESPN FC.

Ранее сообщалось, что между игроком и тренером очень напряженные отношения. По информации СМИ, Шоу, скорее всего, покинет команду грядущим летом и станет игроком «Тоттенхэма».

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