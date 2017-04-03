Бентанкур прошел медицинское обследование в «Ювентусе»

Полузащитник «Боки Хуниорс» Родриго Бентанкур прилетел в Турин для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ювентус».

До 20 апреля «Ювентус» может выкупить 19-летнего уругвайца за 9,4 миллиона евро, что является частью договоренности между клубами, достигнутой при возвращении в «Бока Хуниорс» форварда Карлоса Тевеса летом 2015 года.

Как сообщает Football Italia, окончательная договоренность между клубами – вопрос формальный, и следующий сезон Бентанкур начнет игроком «Ювентуса».

Добавим, что центральный полузащитник дебютировал за «Боку Хуниорс» 12 апреля 2015 года. За два года он провел в высшей лиге Аргентины 44 матча и забил один гол.