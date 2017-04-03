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Александр Тарханов: Павлюченко пока не готов провести 90 минут на поле

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о готовности нападающего команды Романа Павлюченко к кубковому матчу против казанского «Рубина».

- Роман Павлюченко - мастер, и он еще поможет команде. Но на данный момент он не сможет 90 минут выполнять ту работу, которая требуется сейчас от нападающего. На данном этапе еще нет стопроцентной готовности, потому что он практически месяц пропустил из-за травмы, - передает слова Тарханова ТАСС.

Добавим, что матч полуфинала Кубка России между «Уралом» и «Рубином» состоится в четверг, 6 апреля, в Екатеринбурге.

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