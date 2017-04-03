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Майрбек Хасиев: Ни один топовый боец, откуда бы он не пришел, за пояс ACB в первом бою драться не будет

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава лиги ACB Майрбек Хасиев рассказал, когда состоится дебют в организации Альберта Туменова, а также поделился своим мнением о поединке между Альбертом Дураевым и Вячеславом Василевским.

- Когда ожидать титульный бой в среднем весе? Победитель пары Вячеслав Василевский — Альберт Дураев станет первым претендентом?
- Да, победитель будет претендентом. Кто будет вторым, пока сказать не могу. Ни один топовый боец, откуда бы он не пришел, он за пояс ACB в первом бою драться не будет. Даже если это будет сам Джон Джонс. Свою лигу я уважаю. Приводить спортсмена и давать ему бой за пояс? Пусть он сначала попробует наших ребят… В мире ММА много всего раздутого. Пузырь может лопнуть в любой момент. И еще хочу сказать по поводу судейства. Я давно решил, что при равном бою, нашему спортсмену победу не отдавать. Это правило я менять не собираюсь.

- Когда состоится дебют в лиге Альберта Туменова?
- Понимаю, что его поединок ждут все. Пока нет информации. Но в долгий ящик его поединок мы откладывать не собираемся.

 

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