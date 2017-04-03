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Роман Павлюченко: Готов играть и 90 минут, но решать тренеру

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своей готовности провести полный матч на Кубок России против казанского «Рубина».

- Настроение хорошее, боевое, нас ждет полуфинал, да и последнюю игру мы выиграли. Состояние нормальное, и физически чувствую себя хорошо, поэтому, если честно, я готов играть и 90 минут, если надо, а это уже тренеру решать, кто и сколько будет играть, - передает слова Павлюченко ТАСС.

Добавим, что матч полуфинала Кубка России между «Уралом» и «Рубином» состоится в четверг, 6 апреля, в Екатеринбурге.

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