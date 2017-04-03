Бибрас Натхо: ЦСКА проспал последние 20 минут матча с «Крыльями Советов»
Полузащитник ЦСКА
Бибрас Натхо подвел итоги матча 21-го тура с «Крыльями Советов» (2:1) на «Арене
ЦСКА».
– Все было под нашим контролем, но заключительные 20 минут матча мы немного «проспали», соперник смог нас придавить и забить гол, – приводит слова Натхо официальный сайт ЦСКА. – Самое главное – что мы смогли удержать победу.
– «Крылья» приехали играть вторым номером. В
связи с этим было важно забить быстрый мяч?
– В домашних матчах мы являемся фаворитами, поэтому нам надо идти вперед, прижимать соперников к их воротам. Так случилось и в этом матче. Голу предшествовала великолепная комбинация. Мяч попал к Головину, который хорошо пробил.
– Команда, которая идет
на первом месте, может начать нервничать, поскольку их отрыв не увеличивается,
а ЦСКА и «Зенит» вновь одержали победы. Может ли это давить на «Спартак»?
– Когда мы уходили на зимнюю паузу и отставание было девять очков, меня спрашивали: «борьба окончена?» Но в российском чемпионате все возможно. В любом туре любая команда может выиграть или проиграть. Считаю, что если в ближайшие два-три тура они потеряют очки, могут уже занервничать. Мы же сейчас не имеем права терять очки.
– Команду ждет тяжелый
выезд в Краснодар. Что скажете об этой игре?
– Мы обязаны побеждать, другого выбора нет. «Краснодар» – одна из лучших команд России, против них сложно играть. Но мы должны суметь подавить их, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция