Бибрас Натхо: ЦСКА проспал последние 20 минут матча с «Крыльями Советов»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подвел итоги матча 21-го тура с «Крыльями Советов» (2:1) на «Арене ЦСКА».

– Все было под нашим контролем, но заключительные 20 минут матча мы немного «проспали», соперник смог нас придавить и забить гол, – приводит слова Натхо официальный сайт ЦСКА. – Самое главное – что мы смогли удержать победу.

– «Крылья» приехали играть вторым номером. В связи с этим было важно забить быстрый мяч?

– В домашних матчах мы являемся фаворитами, поэтому нам надо идти вперед, прижимать соперников к их воротам. Так случилось и в этом матче. Голу предшествовала великолепная комбинация. Мяч попал к Головину, который хорошо пробил.

– Команда, которая идет на первом месте, может начать нервничать, поскольку их отрыв не увеличивается, а ЦСКА и «Зенит» вновь одержали победы. Может ли это давить на «Спартак»?

– Когда мы уходили на зимнюю паузу и отставание было девять очков, меня спрашивали: «борьба окончена?» Но в российском чемпионате все возможно. В любом туре любая команда может выиграть или проиграть. Считаю, что если в ближайшие два-три тура они потеряют очки, могут уже занервничать. Мы же сейчас не имеем права терять очки.

– Команду ждет тяжелый выезд в Краснодар. Что скажете об этой игре?

– Мы обязаны побеждать, другого выбора нет. «Краснодар» – одна из лучших команд России, против них сложно играть. Но мы должны суметь подавить их, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча