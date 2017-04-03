Зинедин Зидан: Хочу, чтобы Иско продлил контракт с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал нынешнюю ситуацию полузащитника «сливочных» Иско Аларкона.

По информации СМИ, хавбек сборной Испании рассказал своему окружению, что его не устраивает количество игрового времени, которое предоставляет ему тренерский штаб. Сообщалось, что ситуацией готова воспользоваться «Барселона», предложив футболисту пятилетний контракт на 20 млн евро.

«Иско является важным игроком «Реала». Он хороший парень, и я доволен его работой на тренировках. Видно, как этот игрок прогрессирует от матча к матчу. Да, я хочу, чтобы он продлил контракт с клубом. Знаю, что Иско хочет остаться в Мадриде», – приводит слова французского специалиста Football Espana.