Молодежная сборная России уступила финнам на «Турнире пяти»
Хоккеисты молодежной сборной России (U-20) проиграли Финляндии в своем втором матче на Турнире пяти в Словакии со счетом 1:3.
У победителей отличились Иконен и Коппанен, отметившийся дублем. Единственную шайбу в составе сборной России забросил Дмитрий Алексеев.
В первом матче турнира россияне обыграли сборную Словакии 3:0.
Следующую игру команда Валерия Брагина проведет 4 апреля со сборной Чехии.
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