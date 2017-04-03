Медведева и Радионова выступят на командном чемпионате мира в Токио

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира, который пройдет в Токио.

Состав сборной Росси:

женщины: Евгения Медведева, Елена Радионова;

мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда;

парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Морозов;

танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев.

Напомним, на чемпионате мира, который завершился накануне в Хельсинки, Медведев выиграл золото, а Тарасова и Морозов стали бронзовыми призерами.

В Хельсинки выступали все российские фигуристы, которые отправятся в Токио, кроме Радионовой.

Добавим, что командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.