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Медведева и Радионова выступят на командном чемпионате мира в Токио

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира, который пройдет в Токио.

Состав сборной Росси:

женщины: Евгения Медведева, Елена Радионова;

мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда;

парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Морозов;

танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев.

Напомним, на чемпионате мира, который завершился накануне в Хельсинки, Медведев выиграл золото, а Тарасова и Морозов стали бронзовыми призерами.

В Хельсинки выступали все российские фигуристы, которые отправятся в Токио, кроме Радионовой.

Добавим, что командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.

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