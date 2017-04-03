«Спартак» – «Оренбург». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Оренбурга» на матч 21-го тура РФПЛ.
«Спартак»: Ребров, Тигиев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Ананидзе, Промес, Луис Адриано
Запасные: Песьяков, Селихов, Маурисио, Таски, Ещенко, Джикия, Тимофеев, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш
«Оренбург»: Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев, Афонин, Сиваков, Георгиев, Драгун, Григорьев, Дюриш
Запасные: Абакумов, Андреев, Бордачев, Жунич, Бреев, Шогенов, Коронов, Парняков, Ефремов, Попович, Саная, Лобжанидзе
Встреча пройдет сегодня в Москве. Начало в 19.30 мск.
«Советский спорт» проведет тестовую трансляцию матча.
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