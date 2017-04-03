Андрей Червиченко: В матче между «Спартаком» и «Оренбургом» жду настоящую битву

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».



– У меня нет каких-то особых победных иллюзий. Пускай «Оренбург» идет внизу турнирной таблицы, но команду возглавляет грамотный тренер, и она демонстрирует симпатичный футбол. В Москве новичку РФПЛ нечего будет терять, поэтому жду настоящую битву. Плюс над «Спартаком» будет довлеть тот факт, что ЦСКА с «Зенитом» в этом туре одержали победы, а, следовательно, красно-белым тоже необходимо набирать три очка. Считаю: если «Оренбург» продержится хотя бы половину первого тайма, спартаковцам придется непросто, – передает слова Червиченко RT.

Матч «Спартак» – «Оренбург» пройдет сегодня в Москве. Начало в 19:30 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.