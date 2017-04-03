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«Ростов» – «Краснодар». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 21-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Медведев, Мевля, Симич, Терентьев, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз

Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Байрамян, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Мамаев, Каборе, Перейра, Классон, Смолов

Запасные: Синицын, Шишкин, Налдо, Быстров, Торбинский, Петров, Жоаозиньо, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Комличенко, Вандерсон 

Встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону. Начало в 19.30 мск.

«Советский спорт» проведет тестовую трансляцию матча.

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