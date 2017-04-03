Михаил Боярский: Террористы рассчитывают посеять панику
Известный болельщик «Зенита», народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о событиях в Санкт-Петербурге.
– Я не криминалист и не следователь,
поэтому рассказать о том, что произошло,
не могу. Слышал ли о взрывах в метро?
Слышал не только я, но и весь земной
шар.
Нужен трезвый расчет и работа специалистов, вот все, что сейчас необходимо. А эмоции сеют только панику, на которую террористы и рассчитывают, – приводит слова Боярского «Газета.Ru».
Напомним, что сегодня на станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв.
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