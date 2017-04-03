Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Футбол  Сельта- : -Лас-Пальмас
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Футбол  Интер- : -Сампдория
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Боярский: Террористы рассчитывают посеять панику

Источник:  Газета.RuКомментарии

Известный болельщик «Зенита», народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о событиях в Санкт-Петербурге.

– Я не криминалист и не следователь, поэтому рассказать о том, что произошло, не могу. Слышал ли о взрывах в метро? Слышал не только я, но и весь земной шар.

Нужен трезвый расчет и работа специалистов, вот все, что сейчас необходимо. А эмоции сеют только панику, на которую террористы и рассчитывают, – приводит слова Боярского «Газета.Ru».

Напомним, что сегодня на станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв.

«Держись, Город-Герой!» Поддержка Петербургу из мира спорта после взрыва в метро

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Боярский: Луческу манипулирует своими жалобами на судейПопулярный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил шансы команды догнать «Спартак» в чемпионате России.«Думаете, судьи – дураки сплавлять «Зенит»? В Петербурге не верят в заговор«Думаете, судьи – дураки сплавлять «Зенит»? В Петербурге не верят в заговор«Советский спорт» убедился: петербургских профессионалов и болельщиков больше волнует игра «Зенита», а не ошибки судей.Михаил Боярский: «Зенит» уже вряд ли догонит «Спартак»Народный артист России, известный актер и прославленный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что в петербургском клубе существует целый комплекс проблем.Михаил Боярский: «Зенит» был неубедителен. Сегодня посмотрю на «Спартак» – хочу, чтобы «Крылья» проявили характерНародный артист России, известный актер и болельщик «Зенита» заявил, что недоволен игрой петербургского клуба и сегодня будет смотреть матч «Спартака».Михаил Боярский: Считаю судейство в матче «Зенит» - «Спартак» объективнымНародный артист России Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Спартак».Фанаты «Спартака» испортили граффити с Михаилом БоярскимНеизвестные вандалы перед матчем «Зенит» - «Спартак» осквернили граффити с Михаилом Боярским, перекрасив шарф в его руках на красно-белый.Михаил Боярский: После 0:3 в победу «Зенита» верил только тот, кто смотрел матч в церквиНародный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерской команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Маккаби» (4:3).Михаил Боярский: Несимпатично, что Россия только шестая в медальном зачете ОлимпиадыНародный артист России Михаил Боярский прокомментировал победу дзюдоиста Беслана Мудранова на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Михаил Боярский: Готов сам взять лопату и пойти на стройкуАктер Михаил Боярский прокомментировал скандал вокруг строительства стадиона на Крестовском острове.Михаил Боярский: Пусть в меня бросит камень тот, кто не ведет себя как Кокорин и МамаевИзвестный актер и музыкант Михаил Боярский попытался оправдать поведение игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева на вечеринке в Монте-Карло.Боярский принял участие в церемонии открытия кампании по набору волонтеров на ЧМ-2018 в ПетербургеВ Санкт-Петербургском государственном экономическом университете был дан старт кампании по набору волонтеров на Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.Боярский стал послом Санкт-Петербурга на ЧМ-2018Актер Михаил Боярский стал послом Санкт-Петербурга как как города-организатора чемпионата мира 2018 года, сообщает Welcome2018.com.Михаил Боярский: Девиз у сборной замечательный. А команда...Михаил Боярский: Девиз у сборной замечательный. А команда...Прославленный актер о девизе сборной России на Евро – им стала фраза «Один – за всех, все – за одного!» – и перспективах команды на турнире.Михаил Боярский: В первом тайме «Спартаку» везло, а потом «Зенит» начал работатьНародный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерской команды над «Спартаком» (5:2) в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.Михаил Боярский: «Зенит» не дотягивает до такого европейского уровняНародный артист России Михаил Боярский поделился мнением о поражении «Зенита» от «Бенфики» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Михаил Боярский: Ни за кем, кроме «Зенита», в РФПЛ я не слежуНародный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что он соскучился по российскому футболу за время зимнего перерыва.Михаил Боярский: Не уверен, что «Зенит» возьмет реванш у «Бенфики» на ПетровскомНародный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о поражении своей команды в матче с «Бенфикой».Михаил Боярский: Пусть Аршавин поступает так, как считает нужнымНародный артист России и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что не видит ничего страшного в том, что звездный петербургский футболист Андрей Аршавин расторг контракт с «Кубанью» и задумывается об окончании карьеры.Михаил Боярский: Пусть конкуренты знают, что у «Зенита» серьезный хищный оскалНародный артист России Михаил Боярский поделился мнением о переходе в «Зенит» из «Динамо» нападающего Александра Кокорина и полузащитника Юрия Жиркова.Михаил Боярский: Для петербуржцев «Зенит» – как семьяЗнаменитый артист Михаил Боярский поздравил с наступающим Новым годом петербургский «Зенит», преданным болельщиком которого он является.
MMA
Майрбек Хасиев: «Матч» сказал, что покажут ACB, а вместо этого показали Fight Nights. Мы же не дураки...
Футбол
Александр Бубнов: «Ростов» не имеет права проигрывать «Краснодару»
Взрыв в петербургском метро (фото и видео)
Футбол
Егоров рассудит «Локомотив» и «Уфу» в Кубке России
все новости
Михаил Боярский
Михаил Боярскийвсе новости