Михаил Боярский: Террористы рассчитывают посеять панику

Известный болельщик «Зенита», народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о событиях в Санкт-Петербурге.

– Я не криминалист и не следователь, поэтому рассказать о том, что произошло, не могу. Слышал ли о взрывах в метро? Слышал не только я, но и весь земной шар.



Нужен трезвый расчет и работа специалистов, вот все, что сейчас необходимо. А эмоции сеют только панику, на которую террористы и рассчитывают, – приводит слова Боярского «Газета.Ru».

Напомним, что сегодня на станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв.

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