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Гаэль Клиши: Не думаю, что сменщик Венгера будет справляться лучше

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши высказался о ситуации наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера, который по ходу этого сезона подвергается критике со стороны фанатов.

Многие болельщики «пушкарей» считают, что французский специалист, тренирующий команду с 1996 года, должен покинуть ее по окончании сезона. Другая группа поддерживает Венгера и выражает ему доверие.

«Могу понять реакцию фанатов, каждый может выражать свою точку зрения. К тому же, от критики никуда не деться. Конечно, говоря о Венгере, нельзя опираться только на прошлое. Важно учитывать и сегодняшний день. С другой стороны, я не думаю, что в мире есть тренеры, которые способны сделать то, что сумел Венгер. Вы знаете эту историю лучше меня. 

Люди всегда хотят чего-то нового. У них есть что-то уже на протяжении долгого времени, и, вероятно, то, что вы получите позже, не будет лучше прежнего. Не хочу вдаваться в подробности, но я считаю, что Арсен – мудрый человек. Он всегда старался поступать верно. Об этом говорят многие. Не думаю, что сменщик Венгера будет справляться с работой лучше, чем он», – приводит слова Клиши интернет-портал Goal.

Ранее стало известно, что клуб предложил Венгеру продлить контракт, однако, тренер решил взять паузу в переговорах до конца сезона.

Отметим, что Клиши выступал за «Арсенал» с 2003 по 2011 гг. 

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