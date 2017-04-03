Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно брать чемпионство здесь и сейчас

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о шансах красно-белых на чемпионство в этом сезоне.

– Дело в том, что все лидеры выглядят плохо, а «Спартак» на этом фоне выделяется за счет эмоций и желания. Посмотрим, на сколько хватит команды. Вообще сезон получается откровенно слабым, но, с другой стороны, это приводит к большому количеству интересных матчей. На мой взгляд, «Спартаку» нужно брать чемпионство здесь и сейчас, потому что в следующие несколько лет сделать это команде будет нереально. «Зенит» летом капитально усилится. ЦСКА должен справиться со своими проблемами. «Краснодар» подтянется. Так что это лучший шанс для «Спартака» взять золото, – передает слова Червиченко RT.

Матч «Спартак» – «Оренбург» пройдет сегодня в Москве. Начало в 19:30 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.