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Георгий Черданцев – о взрыве в питерском метро: Как при таком количестве охраны и камерах на станциях!?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил запись на своей странице в Twitter о взрыве, который произошел сегодня на одной из станции питерского метро.

«Соболезнования друзьям и родственникам погибших в метро в Петербурге. Как? Как при таком количестве охраны и камерах на станциях!?», – написал Черданцев.

Напомним, взрыв в петербургском метро произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» около в 14:40.

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