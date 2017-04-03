Георгий Черданцев – о взрыве в питерском метро: Как при таком количестве охраны и камерах на станциях!?

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил запись на своей странице в Twitter о взрыве, который произошел сегодня на одной из станции питерского метро.

«Соболезнования друзьям и родственникам погибших в метро в Петербурге. Как? Как при таком количестве охраны и камерах на станциях!?», – написал Черданцев.

Напомним, взрыв в петербургском метро произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» около в 14:40.

Соболезнования друзьям и родственникам погибших в метро в Петербурге. Как? КАК?! При таком количестве охраны и камерах на станциях! — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 3 апреля 2017 г.

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