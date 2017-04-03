Георгий Черданцев – о взрыве в питерском метро: Как при таком количестве охраны и камерах на станциях!?
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил запись на своей странице в Twitter о взрыве, который произошел сегодня на одной из станции питерского метро.
«Соболезнования друзьям и родственникам погибших в метро в Петербурге. Как? Как при таком количестве охраны и камерах на станциях!?», – написал Черданцев.
Напомним, взрыв в петербургском метро произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» около в 14:40.
Соболезнования друзьям и родственникам погибших в метро в Петербурге. Как? КАК?! При таком количестве охраны и камерах на станциях!— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 3 апреля 2017 г.
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