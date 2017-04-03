Резиуан Мирзов: Давило то, что до игры с «Амкаром» в нынешнем году мы еще не забивали
Полузащитник «Терека» Резиуан Мирзов, вышедший на замену в матче с «Амкаром» (1:1), поделился впечатлениями от игры.
– Игра получилась тяжелая. Погодные условия были далеко неидеальные. Плюс немного давило то, что до этой игры в нынешнем году мы еще не забивали. В итоге, думаю, счет закономерный по такой игре. Выходить на замену в таком матче было непросто. Плюс мне после болезни все давалось вдвойне тяжелее, а соперник оборонялся всей командой и что-то сделать было нелегко. Мы старались, бились, у меня был отличный момент, когда наносил удар в дальний угол. Вроде все сделал правильно, но здорово сыграл вратарь соперника. Теперь надо думать о следующей игре и наконец порадовать своих болельщиков победой, – сказал Мирзов.
Матч
Голы
Гиголаев 9 (1:0). Митришев 31 (1:1).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Комолов (Йовичич, 46), Гол, Гиголаев, Огуде, Костюков (Гасилин, 76), Прокофьев (Бодул, 61)
Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Кузяев, Роши (Мирзов, 62), Грозав, Пирис, Митришев (Дьомбер, 81), Балай (Мбенг, 76)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
02 апреля 13:30, Звезда, Текстовая трансляция