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Андрей Скабелка: «Авангард» умеет забивать, но нужно уметь играть в обороне

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал для завоевания титулов умения забрасывать шайбы мало.

- С каждым познакомимся отдельно, а сейчас вкратце обсудим некоторые моменты по работе в конце сезона. Конечно, как и у любого тренера, будут изменения, в том числе и в тактическом плане. Я знаю, что команда «Авангард» всегда ставит перед собой серьезные задачи. Забивать мы умеем, и вы это показываете, но чтобы выигрывать титулы, а мы все этого хотим, нужно уметь отбирать шайбу, а также играть в обороне.

Мы должны стать командой, которая цепко будет играть в защите, но при этом не думайте, что это будет работа в стиле «бей-беги». Нет, мы хотим много играть с шайбой, дорожить ей. При этом крайне важна игра без шайбы, системная игра: каждый будет знать свое место, свои задачи. Поэтому отрезок, оставшийся до отпуска, посвятим всем этим моментам, чтобы уже на летних сборах все понимали, к какой работе быть готовыми, - цитирует Скабелку официальный сайт «Авангарда».

Напомним, что 21 марта руководство «Авангарда» приняло решение не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Федором Канарейкиным, а 29 марта новым главным тренером омичей был назначен Скабелка.

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