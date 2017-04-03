Одемвингие подписал контракт с клубом из Индонезии (фото)
Экс-нападающий московского «Локомотива» Питер Одемвингие переехал в чемпионат Индонезии.
Бывший футболист красно-зеленых стал игроком «Мадура Юнайтед».
Selamat Datang peter odemwingie Resmi Bagian Keluarga Dari Tim Skuat Madura United FC. 24 Nomer Punggung Peter Odemwinge. pic.twitter.com/jUsySAwzlj— Madura United FC (@MaduraUnitedFC) 3 апреля 2017 г.
Отметим, что последней командой 35-летнего Одемвингие был «Ротерхэм Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе.
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