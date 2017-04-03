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Одемвингие подписал контракт с клубом из Индонезии (фото)

Источник:  Twitter.comКомментарии

Экс-нападающий московского «Локомотива» Питер Одемвингие переехал в чемпионат Индонезии.

Бывший футболист красно-зеленых стал игроком «Мадура Юнайтед».

Отметим, что последней командой 35-летнего Одемвингие был «Ротерхэм Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе.

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