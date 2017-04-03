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Алексей Яценко: Аюбов – очень выносливый боец, универсальный, с одинаково хорошими борцовскими и бойцовскими данными

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

7 апреля  обладатель чемпионского пояса  PRIME  SELECTION-2016 Залим Аюбов из Нальчика встретится на домашней арене с чемпионом Франции по савату Оливье Дунда.  Бой в весовой категории до 84 кг станет главным событием международного турнира PRIME  SELECTION-2017 в Нальчике.

«В прошлом году Залим показал очень хороший «старт», одержав нелегкую победу в финале PRIME  SELECTION-2016. Залим Аюбов - очень выносливый боец, универсальный, с одинаково хорошими борцовскими и бойцовскими данными.  Думаю, что он себя проявит в лучшей традиции школы смешанных единоборств Кабардино-Балкарии. Его соперник Француз Оливье Дунда представляет школу ушу-саньда и хорошо владеет ударной техникой, которую, видимо, будет развивать в ходе боя. Это будет первый бой Аюбова после участия в Гран-при. Бой возглавит кард турниру, и от этого поединка зависит как будет складываться в дальнейшем карьера российского бойца «, - прокомментировал промоутер турнира Алексей Яценко.

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