Алексей Яценко: Аюбов – очень выносливый боец, универсальный, с одинаково хорошими борцовскими и бойцовскими данными

7 апреля обладатель чемпионского пояса PRIME SELECTION-2016 Залим Аюбов из Нальчика встретится на домашней арене с чемпионом Франции по савату Оливье Дунда. Бой в весовой категории до 84 кг станет главным событием международного турнира PRIME SELECTION-2017 в Нальчике.

«В прошлом году Залим показал очень хороший «старт», одержав нелегкую победу в финале PRIME SELECTION-2016. Залим Аюбов - очень выносливый боец, универсальный, с одинаково хорошими борцовскими и бойцовскими данными. Думаю, что он себя проявит в лучшей традиции школы смешанных единоборств Кабардино-Балкарии. Его соперник Француз Оливье Дунда представляет школу ушу-саньда и хорошо владеет ударной техникой, которую, видимо, будет развивать в ходе боя. Это будет первый бой Аюбова после участия в Гран-при. Бой возглавит кард турниру, и от этого поединка зависит как будет складываться в дальнейшем карьера российского бойца «, - прокомментировал промоутер турнира Алексей Яценко.