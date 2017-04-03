Александр Бубнов: Провал на Кубке конфедерации может привести к отставке Черчесова
Футбольный эксперт Александр Бубнов не исключил возможной отставки главного тренера сборной Станислава Черчесова, если команда неудачно сыграет на предстоящем Кубке конфедераций.
- Из всех участников
Кубка конфедераций Новая Зеландия
является самой слабой. Для чего Кубок
конфедераций проводится? Для проверки
готовности страны к ЧМ. Делать трагедию
из выступления нашей сборной не надо.
Это будут официальные игры, но в сборной
России будет продолжаться поиск игры.
Для Черчесова кровь из носу нужен будет результат на турнире? Ну, посмотрим. Неудачное выступление на Кубке конфедерации может поставить крест на его тренерстве в сборной.
Сборная Бельгии в матче с нами во втором тайме просто кинули играть. Я не хочу даже думать о договорном характере игры, – приводит слова Бубнова «Спорт FM».
Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.