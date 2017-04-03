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Александр Бубнов: Провал на Кубке конфедерации может привести к отставке Черчесова

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов не исключил возможной отставки главного тренера сборной Станислава Черчесова, если команда неудачно сыграет на предстоящем Кубке конфедераций.

- Из всех участников Кубка конфедераций Новая Зеландия является самой слабой. Для чего Кубок конфедераций проводится? Для проверки готовности страны к ЧМ. Делать трагедию из выступления нашей сборной не надо. Это будут официальные игры, но в сборной России будет продолжаться поиск игры.
Для Черчесова кровь из носу нужен будет результат на турнире? Ну, посмотрим. Неудачное выступление на Кубке конфедерации может поставить крест на его тренерстве в сборной.

Сборная Бельгии в матче с нами во втором тайме просто кинули играть. Я не хочу даже думать о договорном характере игры, – приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

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