Александр Бубнов: Рекорд Акинфеева? Он что, один играл?
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал новое достижение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева по продолжительности «сухой» серии в чемпионатах России.
– Когда говорят
о достижениях вратаря, то он, что один
играл? Он этого не может сделать без
команды. Это достижение всей команды.
Также и Акинфеева нельзя винить за серию
с пропущенными мячами в еврокубках. В
этом моменте многое зависит не только
от вратаря, но и от игры защитников.
Здесь надо в комплексе смотреть.
Я смотрел эту игры и в конце матча «Крылья» вообще доминировали, они могли и спасти игру. Но в целом ЦСКА смотрелся достойно. Они в конце еще Головина потеряли, – приводит слова Бубнова «Спорт FM».
Напомним, Акинфеев в домашнем матче против «Крыльев Советов» в 21-м туре РФПЛ стал автором нового достижения. Сохранив к 26-й минуте встречи свои ворота в неприкосновенности, он продлил свою «сухую» серию до 718 минут. Предыдущий рекорд – 717 минут – был установлен им в 2008 году. Рекордная серия Акинфеева прервалась спустя 764 минуты, после того как форвард самарцев Кристиан Паскуато отквитал один мяч.