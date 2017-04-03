Александр Бубнов: Рекорд Акинфеева? Он что, один играл?

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал новое достижение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева по продолжительности «сухой» серии в чемпионатах России.

– Когда говорят о достижениях вратаря, то он, что один играл? Он этого не может сделать без команды. Это достижение всей команды. Также и Акинфеева нельзя винить за серию с пропущенными мячами в еврокубках. В этом моменте многое зависит не только от вратаря, но и от игры защитников. Здесь надо в комплексе смотреть.



Я смотрел эту игры и в конце матча «Крылья» вообще доминировали, они могли и спасти игру. Но в целом ЦСКА смотрелся достойно. Они в конце еще Головина потеряли, – приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, Акинфеев в домашнем матче против «Крыльев Советов» в 21-м туре РФПЛ стал автором нового достижения. Сохранив к 26-й минуте встречи свои ворота в неприкосновенности, он продлил свою «сухую» серию до 718 минут. Предыдущий рекорд – 717 минут – был установлен им в 2008 году. Рекордная серия Акинфеева прервалась спустя 764 минуты, после того как форвард самарцев Кристиан Паскуато отквитал один мяч.