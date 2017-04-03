Валерий Рейнгольд: «Спартак» победит «Оренбург» с крупным счетом

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут «Оренбург».

«Спартак» победит и победит с крупным счетом. Даже не сомневаюсь. Я результат этой игры я совсем не переживаю. С «Уфой» будет тяжелее. Ту команду тренирует Сергей Семак. «Зенит» может отблагодарить. «Зарядит» уфимцев. В этом я ничего плохого не вижу. Главное, чтобы объективен был судья», ­– сказал Рейнгольд.

Встреча пройдет сегодня в Москве. Начало в 19.30 мск.

«Советский спорт» проведет тестовую трансляцию матча.