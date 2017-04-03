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Валерий Рейнгольд: «Спартак» победит «Оренбург» с крупным счетом

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут «Оренбург».

«Спартак» победит и победит с крупным счетом. Даже не сомневаюсь. Я результат этой игры я совсем не переживаю.  С «Уфой» будет тяжелее. Ту команду тренирует Сергей Семак. «Зенит» может отблагодарить. «Зарядит» уфимцев. В этом я ничего плохого не вижу. Главное, чтобы объективен был судья», ­– сказал Рейнгольд.

Встреча пройдет сегодня в Москве. Начало в 19.30 мск.

«Советский спорт» проведет тестовую трансляцию матча.

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