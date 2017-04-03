3 апреля матчи Единой Лиги ВТБ начнутся с минуты молчания

Матчи Единой Лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в петербургском метро.



В петербургском метро 3 апреля произошел взрыв.

По сообщениям СМИ, в результате взрыва погибли десять человек.

Матчи Единой Лиги ВТБ ЦСКА – «Калев», «ВЭФ» – УНИКС и «Локомотив-Кубань» – «Автодор» начнутся с минуты молчания.

Напомним, взрыв произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.