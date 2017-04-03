3 апреля матчи Единой Лиги ВТБ начнутся с минуты молчания
Матчи Единой Лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в петербургском метро.
В петербургском метро 3 апреля произошел взрыв.
По сообщениям СМИ, в результате взрыва погибли десять человек.
Матчи Единой Лиги ВТБ ЦСКА – «Калев», «ВЭФ» – УНИКС и «Локомотив-Кубань» – «Автодор» начнутся с минуты молчания.
Напомним, взрыв произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.
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