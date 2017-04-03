Геннадий Орлов: Бояться нельзя, террористы мечтают, чтобы люди жили в страхе

Спортивный телекомментатор и бывший футболист Геннадий Орлов высказался по поводу событий в Санкт-Петербурге.

– Не стоит ли перенести спортивные мероприятия, которые запланированы в городе на ближайшее время? Да ну глупость. Этой мысли даже нет. Конечно, надо усилить безопасность, особенно в метро. Конечно, произошедшее проецируется на Кубок конфедераций и чемпионат мира-2018.

Опасения есть, но ведь и в других городах были теракты. В Париже и Лондоне тоже были теракты, но жизнь в городе не остановили, ведь правильно?

Наоборот, бояться нельзя, потому что те, кто взрывает, мечтают, чтобы город был парализован, а люди жили в страхе. Поэтому нельзя идти у них на поводу, а надо усилить безопасность, – приводит слова Орлова «Газета.Ru».

Напомним, что сегодня на станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв.

«Держись, Город-Герой!» Поддержка Петербургу из мира спорта после взрыва в метро