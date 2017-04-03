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Валерий Рейнгольд: «Ростов» краснодарцев «пощиплет»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ, в котором «Ростов» примет «Краснодар».

«У «Краснодара» проблем больше. Без Федора Смолова команда словно впала в ступор. Полузащита не понимает, как играть. И «Ростов» краснодарцев «пощиплет». У ростовчан с игровой дисциплиной полный порядок. Они знают, как играть против таких команд, которые любят владеть мячом. Мои симпатии в этом матче на стороне «Ростова», – сказал Рейнгольд.

Встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону. Начало в 19.30 мск.

«Советский спорт» проведет тестовую трансляцию матча.

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