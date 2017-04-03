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Лучано Спаллетти: Игроки «Ромы» любят меня, они сделают все, чтобы я остался в клубе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о возможном уходе из столичного клуба.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Зенита» может перейти на работу в «Ювентус», поскольку нынешний рулевой туринского клуба Массимилиано Аллегри планирует покинуть стан действующего чемпиона Серии А. 

«Все решится в конце сезона. Знаю, что мои игроки очень любят меня. Я уверен, они сделают все, чтобы мои шансы остаться в клубе увеличились», – приводит слова Спаллетти Football Italia.

По информации итальянских СМИ, руководство «волков» уволит Спаллетти из клуба, если команда не выиграет Кубок страны.

Напомним, «Роме» предстоит провести второй матч с «Лацио» в рамках полуфинала. Первая игра завершилась победой подопечных Симоне Индзаги со счетом 2:0.

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