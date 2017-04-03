Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин признан первой звездой игровой недели в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Российский форвард на прошлой неделе в четырех встречах регулярного чемпионата отметился пятью заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Второй звездой недели был признан нападающий «Вашингтона» Маркус Юханссон, также в четырех матчах забросивший одну шайбу и сделавший семь результативных передач.

Третьей звездой стал вратарь «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, одержавший три победы в трех матчах, отразив 94,6 процента бросков по своим воротам.