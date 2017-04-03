В Петербурге из-за теракта в метро отменен старт обучения волонтеров к ЧМ-2018

читайте также

«Лужники» могут ввести в строй до конца апреля Большая спортивная арена «Лужники» может быть сдана в эксплуатацию после реконструкции до конца апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Василий Рац: Мы должны бойкотировать ЧМ в России, даже если сборная Украины попадет на него Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Василий Рац уверен в том, что национальная команда Украины не должна играть на чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

Бразильское чудо. Что нужно знать о первой сборной, пробившейся на ЧМ-2018 Бразилия победила в восьми матчах подряд и стала первой сборной, которая вышла на ЧМ-2018.

Юрген Клопп: Сборная Бразилии подражает «Ливерпулю» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что сборная Бразилии под руководством Тите копирует стиль его команды.

Валерий Карпин: Наблюдается полное безразличие народа к сборной России Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин дал интервью «Советскому спорту».

Финал вашего любимого сериала: стадион в Петербурге достроили [лучшее за 10 лет] Самый увлекательный и остросюжетный сериал российского производства завершился: в Петербурге официально закончили строить стадион.

Бауса может быть уволен с поста главного тренера сборной Аргентины Главному тренеру сборной Аргентины Эдгардо Баусе грозит отставка. Об этом сообщает ESPN.

Дмитрий Свищев: На 90% уверен, что у России не отнимут чемпионат мира по футболу Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев выразил уверенность, что Россия сохранит за собой право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Рождение «белого слона». Как Сочи готовится к чемпионату мира Спецкор «Советского спорта» попытался понять, как город готов к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

Сергей Рыжиков: Чемпионат мира в России будет одним из лучших, в этом даже не сомневаюсь Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков верит, что чемпионат мира в России пройдет на должном уровне.

Эсекьель Гарай: Кроме Месси в нашей сборной достаточно игроков мирового уровня Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, ранее выступавший за «Зенит», считает, что сборная Аргентины обязательно должна принять участие на чемпионате мира.

Диего Марадона: Месси наказали слишком жестко. Поговорю об этом с Инфантино Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сказал, что не поддерживает дисквалификацию на четыре матча нападающего команды Лионеля Месси. Он намерен поговорить об этом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Владимир Маркин: Материал Daily Mail о драке фанатов – ложь. Таких страшилок будет еще много Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал появление в британском издании Daily Mail материала о драке фанатов «Спартака» и «Локомотива». Он отметил, что данные, приведенные в статье, не соответствуют действительности.

Смета строящегося стадиона в Самаре может увеличиться на 1,7 миллиарда рублей Подрядчик стадиона «Самара Арена» требует увеличить стоимость строительства сооружения. Этот стадион будет принимать матчи чемпионата мира 2018 года.

Рабы Санкт-Петербурга. Норвежцы нашли на «Зенит-Арене» «заложников» из КНДР «Советский спорт» приводит самые интересные моменты из расследования, проведенного норвежским изданием.

Тэйлор может получить трехматчевую дисквалификацию за жесткий фол против Коулмэна (видео) ФИФА открыла дисциплинарное дело против защитника сборной Уэльса Нила Тэйлора. Он может получить наказание за грубый фол против полузащитника сборной Ирландии Шэймуса Коулмэна в матче квалификации ЧМ-2018 (1:1).

Диего Марадона: На мой взгляд, Дибала находится на одном уровне с Лионелем Месси Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона оценил уровень форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, а также высказался о дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который в матче с командой Чили (1:0) оскорблял арбитра и отказался пожать ему руку после окончания игры.

Ван Гал ведет переговоры о возвращении в сборную Голландии Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал дал согласие возглавить сборную Нидерландов. Об этом сообщает Sky Sports.

В английском издании вышел материал о драке фанатов «Спартака» и «Локомотива» Сегодня на официальном сайте английского издания Daily Mail появился материал, посвященный массовой драке российских болельщиков после окончания матча 20-го тура РФПЛ между двумя московскими клубами – «Локомотивом» и «Спартаком».