В Петербурге из-за теракта в метро отменен старт обучения волонтеров к ЧМ-2018
В Петербурге отменили старт программы обучения волонтеров к чемпионату мира-2018, сообщает пресс-служба администрации города.
- Отменен назначенный на завтра в Санкт-Петербурге старт программы обучения волонтеров, которые будут помогать в организации и проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года в России, - говорится в сообщении.
Напомним, 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. По сообщениям СМИ, жертвами стали десять человек. Взрыв произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.
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