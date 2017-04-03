Болельщики «Спартака» вывесили баннер в память о жертвах взрыва в Петербурге

Перед началом матча 21-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» болельщики московского клуба выразили соболезнования в связи со взрывом в Петербурге, вывесив на трибунах баннер в память о жертвах взрыва в метро.

«Безмерная боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим», – написано на баннере.

Спартачи поддержали питерских. "Безмерна боль, что рвет сердце на части. Питер, скорбим" pic.twitter.com/7IqR9wmmAS — Артем Терентьев (@TemaNegr) 3 апреля 2017 г.

Напомним, что сегодня на станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв.

«Держись, Город-Герой!» Поддержка Петербургу из мира спорта после взрыва в метро