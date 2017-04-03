«Спартак», «Оренбург», «Ростов» и «Краснодар» играют в траурных повязках в память о жертвах теракта в Петербурге

В матчах 21-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Оренбург» и «Ростов» - «Краснодар» игроки вышли на поле в траурных повязках в память о жертвах теракта в Петербурге.

Обе встречи начались с минуты молчания.

Напомним, 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. По сообщениям СМИ, жертвами стали десять человек. Взрыв произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.