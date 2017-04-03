«Спартак», «Оренбург», «Ростов» и «Краснодар» играют в траурных повязках в память о жертвах теракта в Петербурге
В матчах 21-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Оренбург» и «Ростов» - «Краснодар» игроки вышли на поле в траурных повязках в память о жертвах теракта в Петербурге.
Обе встречи начались с минуты молчания.
Напомним, 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. По сообщениям СМИ, жертвами стали десять человек. Взрыв произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.
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