Фанаты «Ростова» вывесили баннер «Питер, скорбим»

Болельщики «Ростова» не остались в стороне от трагедии, которая сегодня произошла в Санкт-Петербурге.

В начале матча на фан-секторе хозяев появился баннер «Питер, скорбим».

В эти минуты «Ростов» играет дома с «Краснодаром».