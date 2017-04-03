Фанаты «Ростова» вывесили баннер «Питер, скорбим»
Болельщики «Ростова» не остались в стороне от трагедии, которая сегодня произошла в Санкт-Петербурге.
В начале матча на фан-секторе хозяев появился баннер «Питер, скорбим».
В эти минуты «Ростов» играет дома с «Краснодаром».
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Симич, Кудряшов, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз, Азмун
Краснодар: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Гранквист, Рамирес, Мартынович, Каборе, Классон, Газинский, Перейра, Мамаев, Смолов
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически