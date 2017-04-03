«Ростов» – «Краснодар»: Гостей поддерживают 200 болельщиков
«Краснодар» не остался без поддержки болельщиков во время матча 21-го тура РФПЛ против «Ростова».
На гостевом сектора стадиона «Олимп-2» собралось 200 болельщиков «быков».
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Симич, Кудряшов, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Девич, 77), Азмун (Бухаров, 69)
Краснодар: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Гранквист, Рамирес, Мартынович, Каборе, Классон, Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 78), Смолов
Предупреждения:
нет - Каборе, 40; Мартынович, 63; Перейра, 78
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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